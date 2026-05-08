Fiscalização interdita dois estabelecimentos irregulares no Centro de Arraial do Cabo

Uma ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública, Posturas e Fiscalização resultou no encerramento das atividades de dois estabelecimentos comerciais irregulares em Arraial do Cabo. A operação foi realizada nesta quarta-feira (7), após o recebimento de diversas denúncias.

Os locais, que atuavam com manutenção e reparo de veículos no Centro da cidade, estariam ocupando de forma irregular o passeio e parte da via pública, prejudicando a circulação de pedestres e veículos.

Durante a fiscalização, os responsáveis não apresentaram o alvará de funcionamento, documento obrigatório para o exercício da atividade comercial. Diante da irregularidade, foi determinado o fechamento imediato dos estabelecimentos por tempo indeterminado, até que a situação seja regularizada.

A ação também teve como objetivo garantir a organização do espaço público e verificar as condições de funcionamento dos locais.

A Secretaria reforça que toda atividade comercial precisa de autorização para funcionar e destaca a importância da participação da população. Denúncias relacionadas ao descumprimento das normas municipais podem ser feitas pelo WhatsApp (22) 99705-5026.

As ações de fiscalização continuam sendo realizadas para manter a ordem e o cumprimento das leis no município.