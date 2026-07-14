Fiscalização retira faixas e placas irregulares às margens da RJ-124, em Araruama

A Prefeitura de Araruama realizou uma ação de ordenamento urbano na RJ-124, no trecho de Itatiquara, para retirar placas e faixas publicitárias instaladas de forma irregular às margens da rodovia.

A operação foi feita pela Secretaria Municipal de Fazenda, por meio da Fiscalização de Posturas, e teve como objetivo reduzir a poluição visual, organizar a ocupação do espaço público e adequar a instalação de anúncios às normas municipais.

Durante a ação, foram retiradas publicidades antigas e estruturas que não estavam de acordo com a legislação. Segundo a prefeitura, em alguns casos, os próprios comerciantes fizeram a remoção após receberem orientações dos fiscais.

A secretária municipal de Fazenda, Ivone Pivanti, informou que a iniciativa faz parte de um trabalho permanente de ordenamento urbano. Segundo ela, a primeira etapa teve foco na retirada das estruturas irregulares e contou com a colaboração de comerciantes da região.

Ainda de acordo com a secretária, a próxima fase prevê a atualização das publicidades instaladas no local, seguindo os critérios definidos pela legislação municipal.

A Prefeitura informou que novas ações de fiscalização e organização dos espaços públicos serão realizadas em outros pontos do município.