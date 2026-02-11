Fisioterapeuta é presa em Araruama por suspeita de aplicar remédio para emagrecimento sem autorização

Uma fisioterapeuta foi presa na tarde desta terça-feira (10), em Araruama, suspeita de vender e aplicar medicamentos para emagrecimento sem autorização dos órgãos competentes.

Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu após o setor de inteligência receber denúncias de que a mulher estaria comercializando e aplicando as chamadas “canetas emagrecedoras” de forma irregular. Diante da gravidade dos crimes investigados, a Justiça não estipulou fiança, e ela permanece presa.

De acordo com os investigadores, a suspeita vai responder por exercício ilegal da medicina e venda ilegal de medicamentos. A polícia informou ainda que alguns dos produtos apreendidos não são comercializados no Brasil e podem ter sido trazidos ilegalmente do Paraguai, o que também pode configurar crime de contrabando.

Por ser fisioterapeuta, a mulher não possui autorização legal para prescrever ou administrar medicamentos controlados.



Ainda conforme a Polícia Civil, as penas para os crimes apurados podem variar de 10 a 15 anos de prisão.



