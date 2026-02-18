Flanelinha com extensa ficha criminal é preso durante Carnaval de Cabo Frio

Um homem que atuava de forma irregular como flanelinha foi preso pela Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, na tarde desta terça-feira (17), durante o Carnaval no Centro da cidade.

Segundo a guarda, o homem possui dez passagens anteriores pela polícia por crimes como tráfico de drogas, furto e violência doméstica.

Durante a ação, um casal de turistas de Duque de Caxias procurou os agentes e formalizou uma denúncia na delegacia, reconhecendo o homem como responsável pela situação.

De acordo com a ocorrência, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando identificou a atuação irregular do suspeito e fez a abordagem.