Pular para o conteúdo

Foragido apontado como chefe da milícia de Rio das Pedras é preso em Iguaba Grande

Jornal de Sábado
IMG_7411

O Ministério Público cumpriu, na manhã desta terça-feira (10), um mandado de prisão contra Diego Luccas Pereira, conhecido como “Playboy”, apontado como líder de uma milícia que estava foragido da Justiça e atuava na comunidade de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele foi localizado e detido em Iguaba Grande, na Região dos Lagos do Rio. 

Segundo o Ministério Público, o denunciado integra uma organização criminosa do tipo milícia, formada também por agentes das forças de segurança pública, responsável pelo domínio de comunidades na Praça Seca. 

A investigação aponta que o grupo exercia controle territorial e praticava diversos crimes na região. 

Conforme a ocorrência, “Playboy” é irmão de Leonardo Luccas Pereira, conhecido como “Leléo” ou “Tico”, que está foragido da Justiça. 

Contra Leonardo Luccas Pereira constam quatro mandados de prisão expedidos.

Veja também

IMG_7428

Guarda-vidas de Búzios intensificam planejamento para garantir segurança nas praias durante o Carnaval

35a4f3e2-0bc4-4f8c-a57c-b476d7b39f75

Inscrições para oficinas do Projeto Tecendo Talentos começam na última semana de fevereiro, em Arraial do Cabo

IMG_7424

Homem é morto a tiros nesta tarde na divisa entre São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande

IMG_7423

Fisioterapeuta é presa em Araruama por suspeita de aplicar remédio para emagrecimento sem autorização