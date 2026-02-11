Foragido apontado como chefe da milícia de Rio das Pedras é preso em Iguaba Grande

O Ministério Público cumpriu, na manhã desta terça-feira (10), um mandado de prisão contra Diego Luccas Pereira, conhecido como “Playboy”, apontado como líder de uma milícia que estava foragido da Justiça e atuava na comunidade de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele foi localizado e detido em Iguaba Grande, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo o Ministério Público, o denunciado integra uma organização criminosa do tipo milícia, formada também por agentes das forças de segurança pública, responsável pelo domínio de comunidades na Praça Seca.

A investigação aponta que o grupo exercia controle territorial e praticava diversos crimes na região.

Conforme a ocorrência, “Playboy” é irmão de Leonardo Luccas Pereira, conhecido como “Leléo” ou “Tico”, que está foragido da Justiça.

Contra Leonardo Luccas Pereira constam quatro mandados de prisão expedidos.