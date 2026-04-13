Foragido da Justiça de São Paulo é preso em Cabo Frio

Um homem de 27 anos, considerado foragido da Justiça no estado de São Paulo, foi preso na manhã deste domingo (12), em Cabo Frio. O acusado não teve o nome divulgado pela polícia.

Ele foi localizado por agentes do 25º Batalhão de Polícia Militar durante um patrulhamento de rotina na Avenida da Paz.

Segundo a Polícia Militar, a equipe abordou dois homens em bicicletas em uma área conhecida pelo tráfico de drogas.

Nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal, mas, após consulta ao sistema da corporação que utiliza reconhecimento facial, foi confirmado que o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto, expedido em São Paulo, pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343).

O acusado foi conduzido à 126ª DP, onde permaneceu preso.