Foragido da justiça é preso por tráfico de drogas em Búzios

Policiais civis da 127ª DP de Armação dos Búzios cumpriram, nesta segunda-feira (8), um mandado de prisão contra Filipe Paes Oliveira, condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação foi coordenada pelo delegado titular da unidade, Dr. Lauro Coelho, e contou com trabalho de inteligência policial que permitiu a localização do foragido na Rua Custódio Alves, no bairro Capão, em Armação dos Búzios.

Contra Filipe havia um mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, expedido pela Justiça em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, a Lei de Drogas.

Segundo a Polícia Civil, o acusado não ofereceu resistência durante a abordagem. Após ser informado sobre a ordem judicial, ele foi conduzido para a 127ª DP, onde foram realizados os procedimentos de praxe.

Após o cumprimento das formalidades legais, o preso permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena determinada pelo Poder Judiciário.

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser encaminhadas de forma anônima para o Disque Denúncia da 127ª DP pelo telefone (22) 98131-5050.