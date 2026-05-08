Foragido desde março, goleiro Bruno é preso em São Pedro da Aldeia

Na noite desta quinta-feira (7), o ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo homicídio da modelo e ex-namorada Eliza Samudio, foi capturado em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Bruno estava foragido há cerca de dois meses, desde que a Justiça decretou sua prisão por descumprimento das regras da liberdade condicional.

A história que envolve o nome do jogador gerou repercussão nacional e internacional. Em 2013, Bruno foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado relacionados à morte de Eliza Samudio, mãe de seu filho Bruninho, hoje goleiro nas categorias de base do Botafogo.

A situação complicou-se no início deste ano, quando, sem autorização judicial, o atleta viajou para o Acre para atuar pelo Vasco-AC e, desde então, não retornou ao regime semiaberto imposto pela Vara de Execuções Penais.

Além disso, o Ministério Público do Rio de Janeiro apontou uma série de infrações cometidas por Bruno: ele deixou de atualizar seu endereço por três anos, desrespeitou horários de recolhimento, frequentou locais proibidos — incluindo uma partida no Maracanã — e realizou outras viagens não autorizadas, dentre elas a presença em um estádio em Minas Gerais.

Bruno permaneceu em regime fechado entre 2010 e 2019, quando progrediu para o semiaberto, e em 2023 havia conquistado a liberdade condicional — que agora foi revogada diante das irregularidades.

A captura em São Pedro da Aldeia marca um novo capítulo nessa saga que mistura futebol, crime e justiça, reafirmando a importância do cumprimento das leis mesmo para os personagens que um dia brilharam nos gramados.

A expectativa é que Bruno retorne ao sistema prisional para cumprir o restante de sua pena, enquanto o caso segue sob investigação e acompanhamento das autoridades.