Foragido por homicídio é preso em Cabo Frio após operação conjunta

Um homem conhecido como “Jaguarzinho” do Caramujo foi preso na manhã desta quarta-feira (22) em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, durante uma operação conjunta entre a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), o 12º BPM (Niterói) e o 25º BPM (Cabo Frio).

De acordo com a ocorrência, a prisão aconteceu na Rua da Paz, no bairro Maria Joaquina, após o cruzamento de informações de inteligência que indicaram o paradeiro do suspeito.

Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, relacionado a uma investigação por homicídio.

Um homem conhecido como “Jaguarzinho” do Caramujo foi preso na manhã desta quarta-feira (22) em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, durante uma operação conjunta entre a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), o 12º BPM (Niterói) e o 25º BPM (Cabo Frio).

De acordo com a ocorrência, a prisão aconteceu na Rua da Paz, no bairro Maria Joaquina, após o cruzamento de informações de inteligência que indicaram o paradeiro do suspeito.

Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, relacionado a uma investigação por homicídio.