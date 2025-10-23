Pular para o conteúdo

Foragido por homicídio é preso em Cabo Frio após operação conjunta

Jornal de Sábado
IMG_3985

Um homem conhecido como “Jaguarzinho” do Caramujo foi preso na manhã desta quarta-feira (22) em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, durante uma operação conjunta entre a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), o 12º BPM (Niterói) e o 25º BPM (Cabo Frio). 

De acordo com a ocorrência, a prisão aconteceu na Rua da Paz, no bairro Maria Joaquina, após o cruzamento de informações de inteligência que indicaram o paradeiro do suspeito. 

Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, relacionado a uma investigação por homicídio.

Um homem conhecido como “Jaguarzinho” do Caramujo foi preso na manhã desta quarta-feira (22) em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, durante uma operação conjunta entre a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), o 12º BPM (Niterói) e o 25º BPM (Cabo Frio). 

De acordo com a ocorrência, a prisão aconteceu na Rua da Paz, no bairro Maria Joaquina, após o cruzamento de informações de inteligência que indicaram o paradeiro do suspeito. 

Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, relacionado a uma investigação por homicídio.

Veja também

IMG_3996

Homem é detido após tentar fugir durante operação da Guarda Municipal em Cabo Frio

IMG_3995

Acusado de matar ex-esposa em mercado de Cabo Frio vai a júri popular em dezembro

IMG_3571

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 23

IMG_3986

Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização de Cabo Frio recolhe veículos em estado de abandono no Parque Burle

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.