Formato do Carioca pode mudar, com três clubes obtendo acesso

O formato do Campeonato Carioca pode mudar para 2026. Segundo o portal especializado em esporte do estado, o ACESSO CARIOCA, existe um movimento, nos bastidores, articulando um aumento no número de clubes que subiriam para a primeira divisão. Em vez de apenas um, como é atualmente, seriam três equipes conquistando o acesso à elite já para a competição deste ano. Assim, o número de participantes na Série A subiria de 12 para 14 times no próximo ano.

Este movimento ganhou força após o rebaixamento do Bangu, clube presidido por Jorge Varela, que é primo do presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes. O dirigente, aliás, é Conselheiro Benemérito do clube de Moça Bonita. Seja como for, a mudança viria bem a calhar, após as dificuldades e o aperto no calendário, que geraram alguns desconfortos no Estadual da primeira divisão deste ano.

A mudança de ares também implicaria numa mudança no próprio regulamento do Estadual da Série A. Com 14 equipes, as datas teriam que ser redistribuídas. Em 2025, o Carioca da Série A foi muito mais apertado e será encerrado com pouco mais de dois meses, por conta do início antecipado do Campeonato Brasileiro, devido ao Mundial de Clubes que ocorre no meio do ano, com a presença de três clubes do Rio (Botafogo, Flamengo e Fluminense).

A solicitação para o acesso de três equipes será apresentada no Arbitral que define a tabela da Série A2 do Campeonato Carioca. Ele ainda não tem data para acontecer, mas estima-se que ocorra no meio de março. A Segundona deve começar em 17 de maio.