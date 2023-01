Formatura de alunos encerra Projeto Botinho em São Pedro da Aldeia

O Projeto Botinho já tem novos formandos em São Pedro da Aldeia. Na manhã desta sexta-feira (27/01), foi realizada a entrega das medalhas aos alunos das turmas Golfinho (7 a 10 anos), Moby Dick (11 a 14 anos) e Tubarão (15 a 17 anos). A cerimônia aconteceu na Escola Municipal Profª Miriam Alves de Macedo Guimarães, no bairro Fluminense, e contou com a presença da secretária de Educação, Sheila Atalla, e do chefe de gabinete, Moisés Batista.

Durante a formalidade, a secretária de Educação, Sheila Atalla, falou sobre a importância da parceria com o Corpo de Bombeiros. “O Projeto Botinho é uma iniciativa que contribui para a formação do caráter das nossas crianças e adolescentes. É uma parceria de longa data e sabemos que os pais gostam muito, assim como os pequenos. Gostaria de agradecer ao Corpo de Bombeiros pela oportunidade dada aos nossos jovens, que são o futuro de São Pedro da Aldeia”, destacou.

A responsável pelo projeto, major Renata Carvalho, ressaltou o sentimento de dever cumprido após a formatura. “É uma alegria muito grande estar realizando a formatura de mais de cento e vinte crianças. Muitas delas estão tendo o seu primeiro contato com o militarismo e mesmo assim aceitaram bem a disciplina e toda a organização do projeto. Foram duas semanas de brincadeiras e também seriedade. Sinto um prazer muito grande ao ver os sorrisos nos rostos de cada aluno”, finalizou.

Major Renata Carvalho | Foto: Robson Cruz/PMSPA

O evento também contou com a presença dos pais e responsáveis pelos alunos. Durante a entrega de medalhas, também foram sorteados brindes para os jovens e feitas as premiações para os alunos que mais se destacaram no decorrer das aulas. O Projeto Botinho teve o apoio da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.