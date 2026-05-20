Forte chuva cai nesta manhã e alaga Cabo Frio rapidamente

Nesta quarta-feira, dia 20, o prefeito de Cabo Frio, o Dr. Serginho, foi às ruas para acompanhar de perto os impactos provocados pela forte chuva que atingiu o município nesta manhã.

O prefeito fiscalizou pontos de alagamento e monitorou o trabalho das equipes mobilizadas pela Prefeitura. Segundo Dr. Serginho, a cidade registrou um grande volume de chuva em um curto espaço de tempo, cenário associado às mudanças climáticas e que exigiu uma resposta rápida do poder público.

“Nós acionamos o Gabinete de Crises Climáticas e Defesa Civil em todos os ponto da cidade, para mitigar os pontos de alagamentos”, disse.