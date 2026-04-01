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Forte São Mateus abre as portas para exposição sobre a história das salinas em Cabo Frio e região

Jornal de Sábado
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Durante todo o mês de abril, o Forte São Mateus contará parte da tradicional história salineira de Cabo Frio e da região. Recebendo a exposição “As Salinas chegam ao Forte São Mateus”, o equipamento cultural vai abrir as portas para as telas da artista Luiza Nametala.

Com visitação diária e gratuita, os visitantes podem conferir as obras de artes das 9h às 18h. Cerca de 40 telas retratam imagens de salinas de Cabo Frio, em diversas épocas, e de outros municípios da região.

Tida como um dos berços para a cultura e economia salineira, Cabo Frio tem parte de sua história entrelaçada com a importância do sal para a sociedade, passando pelo sustento de famílias, desenvolvimento social e poder de circulação econômica do conhecido “ouro branco”.

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