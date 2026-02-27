Fortes chuvas atingem Búzios 

A Prefeitura de Búzios, por meio da Defesa Civil, informa que a formação de um sistema de baixa pressão na costa, associado a uma frente fria e ao corredor de umidade, provocou chuva moderada a muito forte no município entre quinta-feira (27) e esta sexta-feira (28). Somente na quinta, entre 16h45 e 20h50, foram registrados 108 milímetros de chuva na cidade.

Na madrugada desta sexta-feira (28), entre 0h e 7h, foram registrados mais 5 milímetros de precipitação. Ao longo desta sexta-feira, a chuva persiste no município, com previsão de até 200 milímetros acumulados, mantendo o nível de atenção das equipes, que seguem monitorando as condições climáticas em tempo integral. O prefeito Alexandre Martins também está nas ruas, acompanhando as equipes nas ações emergenciais.

As equipes da Defesa Civil, Serviços Públicos, Saneamento e Drenagem permanecem nas ruas realizando ações preventivas e emergenciais, como a desobstrução de ralos, bueiros e galerias pluviais, além do monitoramento de áreas mais suscetíveis a alagamentos.

A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda também está nas ruas prestando assistência às famílias que tiveram suas casas alagadas, realizando levantamento de demandas e oferecendo o suporte necessário. A Prefeitura orienta que todas as famílias que precisarem de atendimento ou apoio procurem o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência.

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, suspendeu as aulas nesta sexta-feira (27) em todas as unidades da Rede Municipal de Ensino, com objetivo de garantir a segurança de estudantes e profissionais da educação e comunidade escolar.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, o fenômeno também atingiu outras regiões do estado, como Baixada Litorânea, Noroeste, Norte, Serrana, Costa Verde, Capital e Sul, com registros de chuva moderada a muito forte. Para as próximas horas, ainda são esperadas chuvas moderadas nas regiões da Baixada Fluminense, Baixada Litorânea e Metropolitana. Nas demais regiões, a previsão é de chuva fraca a moderada. Também são esperados ventos fracos a moderados, com direção predominante de Sudeste/Sudoeste.

A Prefeitura reforça que a população deve permanecer atenta aos alertas oficiais e, em caso de emergência, acionar a Defesa Civil. A Defesa Civil de Búzios solicita aos banhistas e pescadores que evitem o acesso no mar e em caso de ventos fortes procurem um local seguro. Também orienta para em caso de ocorrências como: rachaduras, alagamentos, deslizamento ou outras emergências ligarem para o número (22) 2350-6008.O município segue em monitoramento constante das condições meteorológicas.



