Fotografia destaca patrimônio do Peró, em Cabo Frio

A foto de capa do portal Amantes da Fotografia destaca uma belíssima imagem da Cabana do Pescador, um dos mais conhecidos símbolos do Peró, em Cabo Frio. O registro é de autoria da fotógrafa Sueli Palhares, cujo talento e sensibilidade vêm contribuindo para divulgar as belezas naturais e a riqueza ambiental desta importante região do litoral fluminense.



Natural de Petrópolis, Sueli escolheu o Peró para viver e encontrou no contato diário com a natureza uma fonte permanente de inspiração. Ao longo dos anos, tornou-se uma das mais dedicadas divulgadoras das paisagens locais, registrando cenários que encantam moradores e visitantes. Seu trabalho também fortalece as ações desenvolvidas pelos Amigos do Peró, grupo que atua na defesa do meio ambiente, do turismo sustentável e da qualidade de vida na comunidade.



O destaque alcançado pela fotografia ganha relevância especial por ter sido publicado na capa do portal Amantes da Fotografia, que reúne mais de 126,7 mil integrantes apaixonados pela arte fotográfica em diversas partes do Brasil e do mundo. A exposição amplia a visibilidade do Peró como destino turístico de natureza, valorizando suas paisagens preservadas e reforçando a importância da conservação ambiental.



Além de retratar a beleza do local, a imagem chama atenção para a histórica Cabana do Pescador, construção que faz parte da memória afetiva da comunidade e representa um importante patrimônio cultural do bairro. O espaço é considerado um marco da identidade local e tem mobilizado moradores, ambientalistas, historiadores e lideranças comunitárias em torno de propostas para sua recuperação, preservação e utilização sustentável.



A fotografia também evidencia o papel da arte como instrumento de conscientização ambiental. Ao revelar paisagens, tradições e elementos culturais do Peró, imagens como a de Sueli Palhares ajudam a despertar o interesse pela proteção do patrimônio natural e histórico da região, incentivando atitudes responsáveis por parte de moradores e visitantes.

BANDEIRA AZUL E SAÚDE

O Conselho Gestor do Programa Bandeira Azul da Praia do Peró realiza nesta terça-feira (23), às 10h, uma reunião estratégica para discutir o planejamento das atividades de educação ambiental e as ações que serão desenvolvidas durante o período de férias escolares de julho. Na pauta, reformas na orla e o novo esquema de vigilância com câmeras de segurança.



Às 11h, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, inaugura a reforma do Posto de Saúde do Peró. Na ocasião, os moradores e veranistas vão pedir a manutenção de uma ambulância no local, ao menos na alta temporada. Nesta época, o socorro urgente demora a chegar, sobretudo na orla marítima, por causa dos engarrafamentos nos acessos ao Peró.