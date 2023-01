Fotógrafo de Arraial do Cabo tem foto selecionadas para exposição na I Mostra Fluminense de Fotografia

O fotógrafo cabista Raphael Paz teve uma de suas fotos selecionadas para exposição na I Mostra Fluminense de Fotografia. A abertura do evento aconteceu no último sábado (28), na Galeria Octávio do Prado, que fica no Centro de Niterói.

Raphael, que também é enfermeiro, representa Arraial do Cabo na exposição e faz fotografia documental como forma de preservar a cultura e identidade dos distritos, além de homenagear pescadores artesanais. A fotografia selecionada é um registro feito em abril do ano passado, de um pescador na Lagoa de Araruama, na extensão entre Figueira e Parque das Garças.

A exposição é organizada pela Sociedade Fluminense de Fotografia em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura e acontece até o final de fevereiro.