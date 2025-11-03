Funcionária da Prefeitura de Cabo Frio é encontrada esquartejada e carbonizada dentro da própria casa

A servidora pública de Cabo Frio, funcionária da Comsercaf, a Kamila Carneiro, de 32 anos, foi encontrada, na tarde deste domingo, dia 02, esquartejada e carbonizada dentro da própria casa, no bairro Monte Alegre.

O Corpo de Bombeiros chegou até o local, controlou as chamas e encontrou o corpo da vítima carbonizado, com membros amputados. A perícia confirmou que Kamila foi morta antes de ser queimada, o que reforçou a hipótese de um crime premeditado e de extrema crueldade.

A investigação está sob responsabilidade da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que já identificou um homem como principal suspeito. Segundo a Polícia Civil, ele e outros cinco elementos invadiram a casa da vítima no dia do crime.

Testemunhas contaram que Kamila e o suspeito haviam discutido dias antes por conta de uma dívida pessoal, que pode ter motivado o assassinato.

Os investigadores descartam relação com o tráfico de drogas e mantêm a linha de apuração voltada para o conflito financeiro. Após o trabalho da perícia, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.