Funcionário de loja é preso por usar dados de clientes em golpe com contas e cartões em Búzios

Um homem investigado por envolvimento em fraudes eletrônicas foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (15), em Armação dos Búzios.

A ação foi realizada durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

De acordo com as investigações, o suspeito utilizava sua função em uma loja de telefonia para obter fotografias e documentos pessoais de clientes sob falsos pretextos.

Os dados eram posteriormente utilizados para a abertura fraudulenta de contas bancárias, contratação de serviços financeiros e emissão de cartões de crédito em nome das vítimas.

Segundo a Polícia Civil, mais de cinco pessoas já foram identificadas como vítimas do esquema.

As apurações apontaram ainda que parte das fotografias usadas nas fraudes foi produzida dentro do estabelecimento onde o investigado trabalhava.

Os policiais também identificaram entregas de cartões emitidos de forma fraudulenta no próprio local, o que reforçou os indícios reunidos durante a investigação.

A prisão foi realizada nas proximidades do Radical Parque. Após a captura, o investigado foi encaminhado para a Delegacia de Búzios, onde foram realizados os procedimentos legais.



A Polícia Civil informou que o homem permanece à disposição da Justiça e que as investigações prosseguem para identificar possíveis novas vítimas e outros envolvidos no esquema.