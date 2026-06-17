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Funcionário de loja é preso por usar dados de clientes em golpe com contas e cartões em Búzios

Jornal de Sábado
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Um homem investigado por envolvimento em fraudes eletrônicas foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (15), em Armação dos Búzios.

A ação foi realizada durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. 

De acordo com as investigações, o suspeito utilizava sua função em uma loja de telefonia para obter fotografias e documentos pessoais de clientes sob falsos pretextos. 

Os dados eram posteriormente utilizados para a abertura fraudulenta de contas bancárias, contratação de serviços financeiros e emissão de cartões de crédito em nome das vítimas.

Segundo a Polícia Civil, mais de cinco pessoas já foram identificadas como vítimas do esquema. 

As apurações apontaram ainda que parte das fotografias usadas nas fraudes foi produzida dentro do estabelecimento onde o investigado trabalhava. 

Os policiais também identificaram entregas de cartões emitidos de forma fraudulenta no próprio local, o que reforçou os indícios reunidos durante a investigação. 

A prisão foi realizada nas proximidades do Radical Parque. Após a captura, o investigado foi encaminhado para a Delegacia de Búzios, onde foram realizados os procedimentos legais. 

A Polícia Civil informou que o homem permanece à disposição da Justiça e que as investigações prosseguem para identificar possíveis novas vítimas e outros envolvidos no esquema.

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