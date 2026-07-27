Funerária é furtada em Cabo Frio; suspeito acessa drone de R$ 12 mil, mas leva objetos sem valor

Uma funerária foi alvo de furto na madrugada desta sexta-feira (24), no bairro Ville Blanch, em Cabo Frio. A ação aconteceu por volta das 4h30 e foi registrada pelas câmeras de segurança do local.

Segundo o proprietário, o invasor chegou a entrar em áreas onde estavam computadores, impressoras, televisores e um drone avaliado em R$ 12 mil, mas o equipamento não foi furtado. O suspeito também teve acesso a documentos pessoais, cartões e outros materiais, porém levou apenas dois celulares que não funcionavam, dois controles remotos de televisão e cabos de carregadores.

O proprietário acredita que o invasor procurava dinheiro em espécie, já que equipamentos considerados mais valiosos permaneceram no estabelecimento.

O caso será investigado pela Polícia Civil.