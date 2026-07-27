Funerária é furtada em Cabo Frio; suspeito acessa drone de R$ 12 mil, mas leva objetos sem valor

Jornal de Sábado
IMG_3382

Uma funerária foi alvo de furto na madrugada desta sexta-feira (24), no bairro Ville Blanch, em Cabo Frio. A ação aconteceu por volta das 4h30 e foi registrada pelas câmeras de segurança do local. 

Segundo o proprietário, o invasor chegou a entrar em áreas onde estavam computadores, impressoras, televisores e um drone avaliado em R$ 12 mil, mas o equipamento não foi furtado. O suspeito também teve acesso a documentos pessoais, cartões e outros materiais, porém levou apenas dois celulares que não funcionavam, dois controles remotos de televisão e cabos de carregadores. 

O proprietário acredita que o invasor procurava dinheiro em espécie, já que equipamentos considerados mais valiosos permaneceram no estabelecimento.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja também

IMG_3432

Motorista que confessou ter atropelado e matado jovem de 18 anos em Búzios vai a júri popular

IMG_3431

‘Vamos acabar com as igrejas’: publicação de conselheiro tutelar gera repercussão em Arraial do Cabo

IMG_3408

Subtenente Bernardo é candidato à deputado federal

IMG_3407

Segunda edição do Arraiá Cabista acontece na Prainha a partir desta sexta-feira (31)