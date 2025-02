Funtec Ambiental e Marinha se reúnem visando volta dos aquários do Museu Oceanográfico de Arraial do Cabo

A Funtec Ambiental e a Marinha do Brasil estão preparando o retorno dos aquários ao Museu Oceanográfico do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, em Arraial do Cabo. A iniciativa tem como objetivo abrigar espécies marinhas nativas e fortalecer a educação ambiental.

Na última quarta-feira, representantes da Funtec e do Instituto se reuniram para definir os detalhes da instalação. A fundação buscará apoio técnico do Aquário Marinho do Rio de Janeiro para viabilizar a montagem dos tanques de água salgada.

O presidente da Funtec, Ronnie Plácido, destacou a importância do projeto para a preservação da biodiversidade marinha e a conscientização ambiental, consolidando o museu como referência para estudantes, pesquisadores e turistas.