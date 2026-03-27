Funtec avança em parceria com Museu do Amanhã para destacar projeto Mar de Baleias

O presidente da Funtec, de Arraial do Cabo, Ronnie Plácido Neves, esteve na capital nesta semana para uma reunião com representantes do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O encontro foi realizado com a diretora de projetos, Marli Silva, e o diretor executivo da instituição, Cristiano Vasconcelos. Na pauta, a possibilidade de uma parceria para dar visibilidade às ações desenvolvidas pela Funtec, especialmente o projeto Mar de Baleias, voltado à educação ambiental, ao monitoramento de baleias e à preservação dos cetáceos.

A proposta também inclui iniciativas para divulgar a história de Arraial do Cabo em espaços expositivos do museu.

Esta foi a segunda visita de representantes da Funtec ao Museu do Amanhã. Como próximo passo, está prevista a ida de uma equipe técnica da instituição ao município para a realização de um levantamento de campo.