A Funtec, Fundação de Meio Ambiente e Tecnologia, de Arraial do Cabo, realizou na manhã desta quinta-feira (10) grande ação no Cais da cidade, em parceira com o ICMBiO, FIPAC e SEMAS, para conscientização das embarcações com relação as regras de segurança para o avistamento de baleias. A ação contou com palestra e adesivamento das embarcações.



Na próxima quarta-feira, dia 16, a fundação realizará grande palestra na Marina para intensificar as regras do avistamento de baleias.