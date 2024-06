FUNTEC registra nascimento da primeira baleia da temporada em Arraial do Cabo

Emocionante. Esse é o sentimento que define o nascimento de um bebê baleia Jubarte que ocorreu no dia 20 de junho, por volta das 14h, nas proximidades da Ilha do Francês. Uma movimentação atípica de baleias chamou a atenção e o drone flagrou a existência do filhote.

É a primeira vez que a FUNTEC registra o nascimento na temporada de 2024, já no ano passado registrou 22 nascimentos. As baleias estão sendo monitoradas por meio do projeto ‘Mar de baleias’ que tem o apoio da Prefeitura. Esse projeto tem o objetivo de comprovar que Arraial do Cabo não é só rota de migração das baleias jubartes, mas sim rota de reprodução.

Segundo Maycon Victorino, presidente da FUNTEC, ‘O projeto ‘Mar de baleias’ vem observando atentamente existência de baleias recém nascidas e de filhotinhos já com meses de vida de Jubartes, e ontem, registramos pela primeira vez na temporada de 2024 esse nascimento aqui nos mares de Arraial do Cabo. Estamos pesquisando também sobre o comportamentos reprodutivo das baleias ‘ afirmou.