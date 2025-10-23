Gaeco/MPRJ faz operação contra PM suspeito de envolvimento com milícia e homicídios em Búzios

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) realizou, na manhã desta quinta-feira (23), uma operação contra um policial militar suspeito de envolvimento com milicianos da Zona Oeste do Rio e investigado por dois homicídios ocorridos em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Búzios e cumprido em São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos do Rio.

A operação contou com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Corregedoria-Geral da Polícia Militar. As investigações seguem em andamento.

A ação, chamada de “Segurança Ingrata”, teve como objetivo desarticular uma rede criminosa composta por milicianos e agentes públicos suspeitos de participação direta e indireta nas execuções de Horácio Souza Carvalho e Maicon Batista Passos, em 3 de maio de 2023.





Segundo o Gaeco/MPRJ, o policial militar investigado inicialmente prestava serviços de segurança privada às vítimas, mas teria se aliado ao grupo criminoso responsável por ordenar os assassinatos. Ele é lotado atualmente no 12º BPM (Niterói) e já integrou o 25º BPM, que atua na Região dos Lagos.

