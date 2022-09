Galvão Bueno vai participar da 3ª edição do Wine in Búzios

A 3ª edição do Wine in Búzios será de 30 de setembro a 9 de outubro naquela cidade. O evento é realizado pelo Grupo Baco, que organizou o Rio Wine & Food Festival, em agosto.



Serão 10 dias de almoços, jantares, passeios, degustações, happy hours, cursos, workshops, palestras, menus especiais nos restaurantes, entre outros. Uma das principais atrações será a Feira de Vinhos, nos dias 30 de setembro, além de 1º, 2, 7, 8 e 9 de outubro na Praça Santos Dumont.

Já no sábado, dia 1º, o destaque é o Wine Boat, uma experiência enológica em alto-mar. O Wine Sunset e o Wine Moon vão proporcionar momentos inesquecíveis no pôr do sol e à luz da lua. Outra novidade é a presença dos apresentadores e comentaristas Galvão Bueno e Arnaldo Cézar Coelho.

Cada restaurante representará alguns dos maiores produtores de vinhos do mundo. O Anexo Praia e Tsu vão simbolizar o Chile; Bananaland, Picardia e Primitivo, a Itália; Bar do Zé, a África do Sul; Café Poteño, Casablanca, Don Juan, San Telmo e Terranova, a Argentina; Cais de Gaia, Portugal; Cigalon, a França; La Gare e Nativa, o Brasil; Villa Raphael, a Espanha.

Haverá ainda uma campanha de arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos ao longo dos 10 dias de evento. E todas as ações serão administradas pela Eco Búzios, instituição que dá suporte a projetos sociais nas áreas de Cultura, Educação, Esporte e Meio Ambiente na cidade de Armação dos Búzios.

Confira a programação:

Feira de Vinhos

Local : Praça Santos Dumont

Datas: 30/09 (sexta), 01/10 (sábado), 07/10 (sexta) e 08/10 (sábado) de 17h às 23h; 02/10 (domingo) e 09/10 (domingo) de 16h às 22h.

Coquetel de abertura

Local: Anexo Bar

Data: 30/09, das 21h às 23h30

Patagônia Wines

Wine Boat

Data: dia 1º, das 17h às 18h30

O frescor e exuberância da Argentina a bordo

Workshop

Local: Varanda Chez Michou

Data: 1º, das 19h às 20h30

Rosés do Brasil e do Mundo e o grande “case” Miolo Seleção Rosé

Adriano Miolo, da Miolo

Jantar Harmonizado

Local: Orange Bistrô (Pedra da Laguna)

Data: dia 1°, das 21h às 22h30

Wine Sunset

Data: dia 2, das 17h às 18h30

Wine Night

Local: Pousada Villa da Santa

Data: dia 5, das 20h às 22h30

Workshop Mendoza, a capital argentina dos vinhos e o case Penedo Borges.

Com Euclides Borges, da Penedo Borges

Local: Anexo Bar

Data: dia 6, das 18h às 19h30

Jantar Harmonizado

Local: Restaurante Primitivo

Data: dia 6, das 20h às 21h30

Workshop Tintos do Brasil

Com Flavio Pizzato, da Pizzato

Local: Adega Golden Market

Data: dia 7, das 18h às 19h30

Jantar Harmonizado

Casa Flora

Local: La Gare (Vila da Santa)

Data: dia 7, das 20h30 às 22h

Workshop Desvendando o mundo dos vinhos e espumantes

Com Fernando Lima, da ABS Rio

Local: Primitivo

Data: dia 8, das 16h30 às 18h

Degusta Talk Show

Galvão Bueno, Arnaldo, Sérgio e Marcelo Copello

Bueno Wines

Local: Anexo Bar

Data: dia 8, das 19h às 21h30

Workshop 4 Tons de Branco

Com Pedro Melo

Vinhos Mistral

Local: Nativa

Data: dia 9, das 16h às 17h30