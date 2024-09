Gerente do tráfico no Tangará, em Cabo Frio, é assassinado e outros dois são atingidos

By

Na noite desta segunda-feira, dia 16, um homem identificado como Neném, apontado como gerente geral do tráfico de drogas do bairro Tangará, em Cabo Frio, foi com assassinado mais de 15 tiros.

Outros dois adolescentes, 15 e 16 anos, foram feridos e levados para o HCE.

Homens em uma moto Honda preta cercaram a vítima na Rua Carlos Gomes, no final do bairro Tangará, e efetuaram diversos disparos. Neném foi atingido por vários tiros e morreu no local.

O corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio para realização dos procedimentos legais.

Comércio no bairro amanheceu fechado nesta terça-feira, dia 17.