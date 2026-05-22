Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto na próxima sexta-feira em Cabo Frio

Após quase dez anos fechado, o Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, no Itajuru, será reinaugurado e devolvido à população e à comunidade esportiva de Cabo Frio na próxima sexta-feira, 29 de maio. Para celebrar o momento, o equipamento receberá, a partir das 20h30, uma partida de showbol entre Brasil e Argentina, reunindo craques que marcaram história nas duas seleções.

Além do clássico sul-americano, a programação preparada pela Prefeitura de Cabo Frio contará com partidas entre alunos da rede municipal de ensino e nomes históricos do futsal cabo-friense. A entrada solidária para os jogos será a doação de um quilo de alimento não perecível.

O Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto é um dos mais importantes equipamentos esportivos da cidade e será reaberto após uma reforma completa realizada pelo governo municipal. O espaço, que por muitos anos revelou atletas e sediou grandes competições, recebeu novo telhado, iluminação moderna, piso adequado para diferentes modalidades, pintura, redes, traves, revitalização dos vestiários, nova fachada, bancos e outras melhorias estruturais.

A gestão municipal destaca que o esporte é uma das principais ferramentas de transformação social para crianças e adolescentes cabo-frienses. Com a entrega do espaço, a Prefeitura reafirma o compromisso com a tradição esportiva da cidade, fortalecendo modalidades como futsal, basquete e vôlei, além dos projetos socioesportivos que historicamente tiveram o ginásio como referência.

“Reabrir o ginásio é uma alegria imensa. Vamos devolver esse equipamento esportivo completamente reformado para a população. Este espaço, que foi palco de tantos campeonatos municipais e até partidas internacionais de seleções, voltará a pulsar esporte da melhor qualidade, com craques em quadra e nossas crianças e adolescentes aproveitando tudo o que o esporte pode proporcionar. Será um dia especial, em que a cidade voltará a respirar esporte”, destacou o prefeito Dr. Serginho.

Principal atração da reinauguração, o clássico de showbol entre Brasil e Argentina trará novamente ao Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto grandes nomes do futebol brasileiro. Entre os jogadores cotados para a partida estão André Souza, Djalminha, Richarlyson e Felipe Melo, entre outros convidados. No último encontro entre as seleções, o Brasil venceu a Argentina por 12 a 10.