Pular para o conteúdo

“Gira Renda Cabista” de Arraial do Cabo já tem datas, locais e horários para entrega de documentos

Jornal de Sábado
feb7bb69-a357-4ded-8779-9681abc06932

A Prefeitura de Arraial do Cabo divulga as datas, os locais e os horários para a entrega de documentos dos novos beneficiários do programa Gira Renda Cabista. A relação dos contemplados já pode ser consultada no Diário Oficial do município e também de forma impressa nas unidades dos CRAS.

Os novos beneficiários devem comparecer aos locais indicados ao longo do mês de junho, das 9h às 11h30, para a etapa de apresentação da documentação obrigatória.

Para consultar a lista completa, basta acessar o Portal da Transparência, no ícone do Gira Renda. Os nomes também estão disponíveis para consulta presencial nos CRAS do município.

Documentos necessários:

  • RG
  • CPF
  • Comprovante de residência
  • Título de Eleitor
  • Certidão de Nascimento

É necessário apresentar os documentos originais e cópias.
A orientação é para que os beneficiários organizem a documentação com antecedência para garantir o acesso ao benefício.

Locais para entrega dos documentos:

CRAS Francisco Rodrigues
Rua Geraldo Alves Cândido, 14 – Monte Alto

CRAS José Henrique da Silva
Rua São Januário, 53 – Figueira

Sede do Gira Renda
Rua Bernardino Viana, 108, sala 3 – Praia Grande.

Veja também

IMG_9797

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 28

IMG_1080

Prefeitura de Búzios afirma atender na Saúde número maior que a quantidade de moradores

IMG_1077

Estufa de maconha divide espaço de quintal com piscina e pula pula infantil em casa alvo de operação em Cabo Frio

IMG_9797

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 27