“Gira Renda Cabista” de Arraial do Cabo já tem datas, locais e horários para entrega de documentos

A Prefeitura de Arraial do Cabo divulga as datas, os locais e os horários para a entrega de documentos dos novos beneficiários do programa Gira Renda Cabista. A relação dos contemplados já pode ser consultada no Diário Oficial do município e também de forma impressa nas unidades dos CRAS.
Os novos beneficiários devem comparecer aos locais indicados ao longo do mês de junho, das 9h às 11h30, para a etapa de apresentação da documentação obrigatória.
Para consultar a lista completa, basta acessar o Portal da Transparência, no ícone do Gira Renda. Os nomes também estão disponíveis para consulta presencial nos CRAS do município.
Documentos necessários:
- RG
- CPF
- Comprovante de residência
- Título de Eleitor
- Certidão de Nascimento
É necessário apresentar os documentos originais e cópias.
A orientação é para que os beneficiários organizem a documentação com antecedência para garantir o acesso ao benefício.
Locais para entrega dos documentos:
CRAS Francisco Rodrigues
Rua Geraldo Alves Cândido, 14 – Monte Alto
CRAS José Henrique da Silva
Rua São Januário, 53 – Figueira
Sede do Gira Renda
Rua Bernardino Viana, 108, sala 3 – Praia Grande.