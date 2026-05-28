“Gira Renda Cabista” de Arraial do Cabo já tem datas, locais e horários para entrega de documentos

A Prefeitura de Arraial do Cabo divulga as datas, os locais e os horários para a entrega de documentos dos novos beneficiários do programa Gira Renda Cabista. A relação dos contemplados já pode ser consultada no Diário Oficial do município e também de forma impressa nas unidades dos CRAS.

Os novos beneficiários devem comparecer aos locais indicados ao longo do mês de junho, das 9h às 11h30, para a etapa de apresentação da documentação obrigatória.

Para consultar a lista completa, basta acessar o Portal da Transparência, no ícone do Gira Renda. Os nomes também estão disponíveis para consulta presencial nos CRAS do município.

Documentos necessários:

RG

CPF

Comprovante de residência

Título de Eleitor

Certidão de Nascimento

É necessário apresentar os documentos originais e cópias.

A orientação é para que os beneficiários organizem a documentação com antecedência para garantir o acesso ao benefício.

Locais para entrega dos documentos:

CRAS Francisco Rodrigues

Rua Geraldo Alves Cândido, 14 – Monte Alto

CRAS José Henrique da Silva

Rua São Januário, 53 – Figueira

Sede do Gira Renda

Rua Bernardino Viana, 108, sala 3 – Praia Grande.