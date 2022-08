Glaidson se aliou a comparsa de Pablo Escobar para levar esquema de criptomoedas para os EUA 

Glaidson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins, que já estava preso, é novamente alvo, nesta terça-feira (11), da força-tarefa que investiga crimes financeiros. Desta vez, a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal(MPF) miram, na Operação Flyer One — a quarta fase da Operação Krypytos —, a expansão dos negócios com criptomoedas para os Estados Unidos.

Para tanto, segundo as investigações, Glaidson se aliou a um comparsa do traficante Pablo Escobar. Juntos, são responsáveis “por fraudes bilionárias” no Brasil e no exterior, afirma a PF.

A PF e o MPF saíram para cumprir cinco mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão, nas cidades do Rio de Janeiro e de Cabo Frio, além da inclusão dos alvos, que estão nos EUA, na Difusão Vermelha (red notice) da Interpol. Nesta fase da operação, foram apreendidos 10 veículos de luxo, avaliados em cerca de R$ 6 milhões.

De acordo com a PF, um dos pilotos responsáveis pelo transporte de drogas do cartel de Pablo Escobar, que já tinha sido preso, conseguiu sair do Brasil com um passaporte falso e, nos EUA, estruturou o esquema, abrindo uma firma.

Em solo americano, segundo as investigações, o comparsa de Escobar utilizou documentos falsos para justificar “a profusão de depósitos nas contas da empresa”. Uma das formas era expedir invoices, ou notas fiscais internacionais, sem lastro.

Valores saíam para a conta de Glaidson em depósitos de criptoativos lastreados no dólar americano, também chamados de stablecoins.