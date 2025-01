Globalmob amplia pontos de atendimento em Cabo Frio

A Globalmob, empresa de bilhetagem eletrônica tem buscado tecnologias para facilitar a rotina dos clientes do transporte coletivo de passageiros dos munícipios da Região dos Lagos. Além de disponibilizar totens de autoatendimento nas lojas em Cabo Frio e Araruama, a empresa ampliou os pontos de recarga do Cartão Popular, do antigo “Cartão Dignidade” de Cabo Frio e do Cartão “Meu Transporte” de Arraial do Cabo.

Agora, um terminal de autoatendimento está disponível para a população no Shopping Park Lagos em Cabo Frio. Pelos terminais, os clientes podem fazer recargas de forma segura com cartões de débito ou crédito, e checar o saldo dos cartões recarregáveis de transporte.

A novidade é um dos investimentos da Globalmob em tecnologias para dar mais autonomia aos clientes e melhorar a experiência nos serviços de bilhetagem eletrônica.

O Shopping Park Lagos está localizado na Avenida Henrique Terra, nº 1700, bairro Novo Portinho, o terminal de autoatendimento fica na área dos caixas eletrônicos e está disponível para uso todos os dias da semana no horário de funcionamento do shopping, das 10h às 22h.

Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato com a Globalmob via whatsapp através do número (22) 99705-5241.