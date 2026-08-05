Golpe: Dono de agência de viagens em Cabo Frio vendia pacotes para diversos destinos falsos

André Willyan Silva dos Santos Vasconcelos, dono da agência Ecoaventura, em Cabo Frio, está sendo acusado de lesar dezenas de clientes de várias cidades.

O “empresário” vendia pacotes falsos para destinos como o Chile e o parque Beto Carrero World. Mas, segundo clientes, era tudo golpe.

Os valores das falsas viagens variavam de R$ 2 mil e 500 a R$ 5 mil e 300. Ele recebeu o dinheiro de várias pessoas e desapareceu.

Entre as vítimas identificadas está Cláudio Ozório Panisset, morador de Niterói. Ele transferiu cerca de R$ 2 mil e 500 reais, via PIX, por um pacote para o Chile que incluía passagem aérea e hotel, mas nunca conseguiu viajar.

Raissa Campos parcelou R$ 4 mil e 700 reais no cartão para visitar o parque temático na Praia da Penha. Ao desconfiar da demora e questionar o agente, ela foi bloqueada no celular.

André Willyan, é filho de Maria do Socorro Soares, integrante do Conselho Municipal de Saúde e coordenadora do Fórum Regional da Baixada Litorânea.

Vários Registros de Ocorrência foram feitos por estelionato. Na imagem acima, uma página na internet antiga de André foi localizada, já que ele excluiu todas as redes sociais.