Governador Cláudio Castro entrega viaturas e anuncia investimentos estratégicos em Cabo Frio

A semana começou com importantes entregas em Cabo Frio. O governador Cláudio Castro esteve na cidade nesta segunda-feira (21) para anunciar uma série de investimentos voltados à segurança pública, à recuperação ambiental e ao desenvolvimento da Região dos Lagos.

A solenidade aconteceu na Praça Porto Rocha, onde foram entregues 20 viaturas ao 25º Batalhão da Polícia Militar, 7 viaturas ao Batalhão de Polícia Rodoviária, duas motos aquáticas ao Comando de Polícia Ambiental e um carro-comando equipado com tecnologia de ponta, capaz de transmitir imagens de drones e câmeras em tempo real.

Durante o evento, o governador destacou a importância da atuação integrada entre estado e municípios.

“Esses investimentos representam mais do que segurança: são ações estruturantes que impulsionam o desenvolvimento regional, atendendo às demandas dos municípios com seriedade e planejamento”, afirmou Cláudio Castro.

Um dos anúncios mais aguardados foi a assinatura do convênio para a dragagem da Lagoa de Araruama, na altura da Praia do Siqueira. A obra, considerada histórica, tem grande relevância ambiental e econômica para Cabo Frio e cidades vizinhas. A dragagem vai melhorar significativamente a qualidade da água e a balneabilidade da lagoa, além de estimular o turismo, a pesca e outras atividades ligadas à saúde do ecossistema lagunar.

O prefeito Dr. Serginho ressaltou a importância desse investimento para a cidade.

“Temos um governador que olha para Cabo Frio com atenção e compromisso. A dragagem da Lagoa de Araruama é um marco. Estamos falando de um patrimônio natural da nossa cidade, que há anos aguardava essa recuperação. Vai beneficiar o meio ambiente, os trabalhadores da pesca, o comércio local e ainda impulsionar o turismo. É uma conquista coletiva. E vem mais por aí: investimentos no Jardim Esperança e em Tamoios, que também vão receber atenção especial”, afirmou.

Também foi anunciada a implantação de uma base do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) no bairro Peró, além da ampliação do Programa RAS (Regime Adicional de Serviço), que reforça o policiamento ostensivo nas ruas.

A cerimônia contou com a presença do presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Renato Jordão; do Secretário Estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi; e do secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes. Também estiveram presentes secretários municipais, prefeitos da região, vereadores e outros representantes do poder poder público estadual.