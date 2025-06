A Prefeitura de Cabo Frio e o Governo do Estado do Rio de Janeiro têm a honra de convidar você para o lançamento do início das obras de reurbanização do Centro de Cabo Frio.

Serão realizadas fresagem e aplicação de asfalto novo nas principais vias da cidade, marcando um novo momento de cuidado com a mobilidade urbana.

Terça-feira, 24 de junho

9h

Praça Porto Rocha – Centro de Cabo Frio