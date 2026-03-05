Governador vai à Búzios inaugurar o Segurança Presente

Armação dos Búzios agora conta com a Base nº 62 do programa Segurança Presente, um importante reforço para a segurança pública no município. O novo espaço chega com uma estrutura moderna e tecnológica, integrada ao sistema de videomonitoramento da cidade, com câmeras e recursos de reconhecimento facial conectados às câmeras da Prefeitura.

A iniciativa fortalece a atuação conjunta entre município e Governo do Estado, ampliando a presença das forças de segurança e garantindo mais proteção para moradores e visitantes.

Durante a inauguração, autoridades destacaram a importância da parceria institucional para fortalecer as políticas públicas de segurança. O momento também foi marcado por reconhecimento e gratidão à colaboração entre os entes públicos, reforçando o compromisso de continuar investindo na proteção da população.