Governo de São Pedro da Aldeia desenvolve força-tarefa para proteção e fiscalização da Laguna de Araruama

O Prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, considerando a necessidade de promover ações integradas para a preservação ambiental, realizou uma reunião emergencial visando a criação do Gabinete de Ações para a Lagoa de Araruama e a instituição do Núcleo de Fiscalização. A força-tarefa especial irá efetuar acompanhamentos e relatórios das redes de lançamento de esgoto e inspecionar os deságues que possam gerar poluição nas áreas banhadas do município.

O encontro, que aconteceu no gabinete do Prefeito Fábio do Pastel, contou com a participação dos secretários de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior, de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres, de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, o procurador-geral do município, Peter Samerson e o chefe de gabinete, Fernando Frauches. As pastas irão integrar a força-tarefa especial para a preservação da Laguna de Araruama.

O prefeito Fábio do Pastel falou sobre a iniciativa. “A Laguna de Araruama é a nossa maior riqueza natural, símbolo de nossa cidade e de nossa cultura enquanto povo. Estamos trabalhando incessantemente para fiscalizar as diversas áreas da laguna e a rede de esgoto do município, como também para recuperar os locais afetados em nossa jurisdição. Nossa atenção também está voltada aos pescadores e famílias que dependem da pesca artesanal para o seu sustento. O Governo Municipal não irá medir esforços para garantir a preservação ambiental e a saúde da Laguna de Araruama, e a criação dessa força-tarefa será de grande importância para o desenvolvimento do trabalho que precisa ser feito”, disse.

Dentre as ações do Gabinete de Ações para a Lagoa de Araruama, estão a articulação entre as secretarias envolvidas para garantir a eficácia das ações, a elaboração de relatórios periódicos sobre a situação ambiental da lagoa e as ações realizadas, e a criação de campanhas de conscientização e educação ambiental para a população.

Já o Núcleo de Fiscalização irá realizar inspeções regulares nos pontos de despejo de águas da cidade, além de identificar e coibir práticas irregulares que comprometam a qualidade da água da lagoa e tratar com órgãos competentes para a aplicação de sanções em casos de infrações ambientais.

O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, destacou a importância do trabalho intersetorial e da união com outras secretarias em prol da preservação ambiental no município. “A força-tarefa estará sobre o comando da fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, mas iremos contar com o apoio de diversas pastas. Com isso, somaremos forças e vamos intensificar diariamente, ações de fiscalização em todas as saídas de esgoto do município, bocas de lobo e todas as estações elevatórias que a Prolagos tem. Será uma vigilância muito atuante e isso fará a diferença. Nunca houve isso em nenhum outro município da região, então São Pedro da Aldeia está dando um grande passo no que tange o meio ambiente”, finalizou.