Governo digital: Arraial do Cabo lança plano para modernizar serviços públicos

A modernização dos serviços públicos já não é mais uma escolha: é uma necessidade urgente dos setores. Em Arraial do Cabo, a Prefeitura, por meio da Subsecretaria de Ciência e Tecnologia, pretende reescrever a forma como cidadãos acessam serviços, promovendo transparência, eficiência e segurança com o programa Governo Digital.

A iniciativa foi apresentada nesta quinta-feira (13), no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo, durante um evento voltado para lideranças governamentais.

Menos burocracia, mais agilidade

Imagine um governo onde tudo pode ser resolvido com poucos cliques. Agendamentos, consultas, solicitações e outros serviços essenciais disponíveis a qualquer hora, sem filas ou deslocamentos desnecessários. Esse é o cenário que Arraial do Cabo quer construir, garantindo que a cidade esteja entre os 10 municípios com maior maturidade digital do estado.

Para isso, serão implementadas novas leis, reestruturadas áreas de tecnologia da informação e integradas plataformas que facilitem o atendimento ao cidadão. Mas os benefícios vão além da praticidade. A digitalização amplia a transparência, fortalece a economia local e melhora a experiência do turista.

Com serviços online, qualquer pessoa poderá resolver demandas sem precisar sair de casa. Um idoso poderá realizar sua prova de vida digitalmente, um paciente poderá agendar e consultar exames pelo celular e um empresário conseguirá resolver pendências burocráticas sem enfrentar filas.

A economia também será um fator determinante. Menos papel, menos deslocamentos e mais eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Segurança digital: o grande desafio

Mas modernizar também exige proteger. Em 2024, o Brasil sofreu 356 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos – um número assustador diante dos 60 bilhões registrados no ano anterior. No setor público, ataques hackers já comprometeram sistemas de prefeituras e resultaram em pedidos de resgate milionários.

Em Arraial do Cabo, a meta é garantir que dados sensíveis da população sejam protegidos contra invasões e vazamentos, fortalecendo a confiança da sociedade na digitalização dos serviços.

Inclusão digital e transparência

A digitalização não pode ser um privilégio, mas um direito acessível a todos. Para isso, a Prefeitura investirá em plataformas intuitivas e canais de atendimento que ampliem a participação da população. A ideia é que cada cidadão possa acompanhar processos administrativos, enviar sugestões e ter voz ativa na gestão pública.