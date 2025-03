O Governo do Estado do Rio de Janeiro apresenta, nesta quinta-feira (06/03), em entrevista coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), às 11h, um balanço do esquema especial realizado durante o Carnaval.

Os resultados das ações serão detalhados pelos secretários de Segurança Pública, de Polícia Militar, de Polícia Civil, de Defesa Civil, da Mulher, de Cultura, de Defesa do Consumidor, além de representantes das secretarias de Turismo, de Governo, de Saúde e da Cedae.