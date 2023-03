Governo do estado entrega ambulâncias do Samu para cidades da Região dos Lagos

O governo do Estado do Rio de Janeiro entregou, na manhã desta terça-feira (14), em São Pedro da Aldeia, uma frota de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que, pela primeira vez, vai ser implementado em cidades das Baixadas Litorâneas.

Receberam as ambulâncias: São Pedro da Aldeia, Saquarema, Silva Jardim, Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Iguaba Grande.

A cerimônia de entrega das ambulâncias contou com a presença do governador Cláudio Castro. O sistema do Samu é financiado por uma tripartide: 50% pelo Ministério da Saúde, 25% pela governo estadual e os outros 25% ficam com o município.

Para este primeiro ano de funcionamento, o governo estadual irá financiar 100% do serviço.

Cláudio Castro explica que, mesmo após esse primeiro ano, caso o município não consiga manter o serviço, o Samu não irá parar. O governador também enfatizou a importância do Samu para os pacientes oncológicos, cardiológicos e também pacientes renais, que ficam horas em transportes para seguir com os respectivos tratamentos.



Na cerimônia, também estiveram presentes prefeitos das cidades das Baixadas Litorâneas, além de secretários de saúde.

As ambulâncias ainda passarão por uma parte burocrática antes de começaram a funcionar.