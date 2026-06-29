Granada é encontrada durante mutirão de limpeza em praia de Arraial do Cabo

Uma granada com pino foi encontrada por voluntários do projeto Mar Sem Lixo durante um mutirão de limpeza na faixa de areia da Área de Proteção Ambiental (APA) de Massambaba, no bairro Monte Alto, em Arraial do Cabo.

O artefato foi localizado no último dia 14 de junho enquanto a equipe recolhia resíduos sólidos na orla.

Após a localização da granada, agentes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) foram acionados e assumiram a ocorrência. O material foi recolhido e encaminhado aos órgãos de segurança militar responsáveis pela destinação adequada do artefato.

A ação foi realizada em parceria com as organizações Global Ocean Clean Up e Oceanic Society. Segundo a vice-presidente do projeto, Gisele Letieri, os voluntários identificaram o objeto e seguiram os protocolos de segurança, evitando qualquer tipo de manuseio.

De acordo com Gisele, o grupo agiu com cautela diante da descoberta. Ela relatou que, apesar da curiosidade, os voluntários evitaram tocar no explosivo.

“Na hora ficamos curiosos e ao mesmo tempo cautelosos. Por estar com o pino, ficamos mais tranquilos, mas eu mesma não segurei. Esse trecho de praia entre Arraial e Monte Alto recebe muitos resíduos provenientes da Baía de Guanabara. Acredito que a granada tenha chegado até ali por meio das correntes marítimas”, afirmou.

Imagens registradas pelos voluntários mostram que o artefato apresentava sinais de oxidação e acúmulo de areia na região do mecanismo de acionamento.

O episódio também reforçou o alerta sobre os riscos provocados pelo descarte irregular de materiais no mar, que podem representar perigo para banhistas, moradores, voluntários e para a fauna marinha.

Gisele lembrou que esta não foi a primeira vez que o projeto encontrou um objeto potencialmente perigoso durante ações ambientais.

Há cerca de oito anos, durante um mutirão na Praia do Peró, em Cabo Frio, voluntários localizaram um cilindro metálico com o símbolo internacional de material radioativo.