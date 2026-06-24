Grávida encontrada morta em casa foi vítima de estrangulamento em Araruama

O ex-companheiro da estudante de pedagogia Ana Clara Rangel, de 19 anos, foi preso temporariamente nesta terça-feira (24), em Araruama, por suspeita de envolvimento no feminicídio da jovem. A vítima estava grávida de dois meses quando foi encontrada morta no distrito de São Vicente de Paulo.

A prisão foi realizada por agentes da 118ª Delegacia de Polícia (Araruama), que investigam o caso desde a morte da jovem, registrada no dia 8 de junho.

Segundo a Polícia Civil, o investigado é apontado como principal suspeito do crime. A prisão temporária foi autorizada pela Justiça após representação da autoridade policial, com base nos elementos reunidos durante as investigações.

Ana Clara foi encontrada sem vida na residência onde morava. O laudo do Instituto Médico-Legal (IML) apontou que a causa da morte foi estrangulamento.

A jovem trabalhava como consultora de moda e cursava pedagogia.

A morte causou grande repercussão entre moradores de São Vicente de Paulo e da região.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para esclarecer a dinâmica do crime e todas as circunstâncias do caso.

Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.