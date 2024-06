Grêmio faz seleção para as categorias de base em Cabo Frio

O sonho de jogar em um time profissional pode se tornar realidade para os jovens de Cabo Frio e o caminho para estes adolescentes pode ser a captação que a equipe do Grêmio está realizando na cidade em busca de novos talentos para as categorias de base. Neste sábado (22), centenas de meninos estiveram no campo do Complexo Esportivo Aracy Machado, no Itajuru, onde foram realizadas diversas partidas amistosas.

Cerca de 200 adolescentes, com idade entre 14 e 17 anos, puderam mostrar os talentos no futebol. O time do Rio Grande do Sul está fazendo captação de novos atletas em diversas cidades e Cabo Frio é a primeira a receber a equipe porto-alegrense. Após a tragédia no Estado, em decorrência das fortes chuvas que atingiram inclusive a capital, o Grêmio decidiu fazer a captação em outras unidades da federação.

A seleção segue acontecendo nos próximos dias, em amistosos no campo do Complexo Esportivo Aracy Machado e do Estádio Correão, em São Cristóvão.

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, e o secretário adjunto de Esporte e Lazer, Leonardo Rodrigues de Freitas, acompanharam os amistosos. Aos atletas, a prefeita enfatizou a importância de irem em busca dos sonhos, aproveitando as oportunidades.