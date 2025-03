Grupamento Ambiental de Arraial do Cabo combate três incêndios em dois dias

Nos últimos dois dias, Arraial do Cabo registrou três incêndios em áreas de preservação. As ocorrências mobilizaram equipes do Grupamento Operacional Ambiental Marítimo (GOPAM), que atuaram rapidamente para conter as chamas e evitar danos ainda maiores à vegetação nativa.

O primeiro incêndio aconteceu na sexta-feira (14), na trilha da Praia do Forno, avançando pela rota que leva à Cabocla. O combate ao fogo durou cerca de uma hora e meia e impediu que as chamas se alastrassem ainda mais. No mesmo dia, um segundo incêndio foi registrado no Pontal do Atalaia, exigindo apoio do Corpo de Bombeiros para a contenção completa do foco.

Já no sábado (15), um novo incêndio atingiu a trilha da Praia do Forno, próximo ao local do incidente do dia anterior. O acesso difícil à área e a recorrência das queimadas levantam suspeitas de incêndio criminoso, possivelmente com o intuito de abrir um caminho na vegetação.

A Prefeitura de Arraial do Cabo reforça a importância da denúncia de qualquer atividade suspeita e destaca que ações criminosas contra o meio ambiente são passíveis de penalidades severas.

O município pede a colaboração da população e de turistas para preservar as áreas naturais, fundamentais para o equilíbrio ecológico e para a identidade da cidade. Em caso de incêndios ou atividades suspeitas, a população pode acionar o GOPAM pelo número whatsapp (22) 99936-1255.