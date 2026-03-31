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Grupo é detido após furtar caixas de bombom em mercado de São Pedro da Aldeia

Jornal de Sábado
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Quatro pessoas foram detidas neste domingo (29) após furtarem caixas de bombom em um estabelecimento comercial às margens da RJ-140, no bairro Nova São Pedro, em São Pedro da Aldeia. 

De acordo com a ocorrência, funcionários do mercado identificaram a ação por meio do sistema de monitoramento interno. 

Um dos suspeitos foi contido ainda dentro do estabelecimento por um segurança, enquanto os outros três conseguiram fugir em um veículo.

A polícia foi acionada e realizou buscas na região. Os outros envolvidos foram localizados e detidos fora do mercado, após a fuga.

 Ao todo, foram recuperadas 24 caixas de bombom, cada uma contendo oito unidades, que haviam sido levadas durante o furto. 

O suspeito que inicialmente detido foi encaminhado à delegacia junto com um funcionário do estabelecimento e permaneceu preso em flagrante. 

Já os outros três aguardavam decisão da autoridade policial sobre a situação deles. 

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