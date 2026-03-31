Grupo é detido após furtar caixas de bombom em mercado de São Pedro da Aldeia

Quatro pessoas foram detidas neste domingo (29) após furtarem caixas de bombom em um estabelecimento comercial às margens da RJ-140, no bairro Nova São Pedro, em São Pedro da Aldeia.

De acordo com a ocorrência, funcionários do mercado identificaram a ação por meio do sistema de monitoramento interno.

Um dos suspeitos foi contido ainda dentro do estabelecimento por um segurança, enquanto os outros três conseguiram fugir em um veículo.

A polícia foi acionada e realizou buscas na região. Os outros envolvidos foram localizados e detidos fora do mercado, após a fuga.

Ao todo, foram recuperadas 24 caixas de bombom, cada uma contendo oito unidades, que haviam sido levadas durante o furto.

O suspeito que inicialmente detido foi encaminhado à delegacia junto com um funcionário do estabelecimento e permaneceu preso em flagrante.

Já os outros três aguardavam decisão da autoridade policial sobre a situação deles.