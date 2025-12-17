Grupo Salineira conquista novas certificações internacionais e reafirma compromisso com qualidade, ética, transparência e mobilidade urbana

O Grupo Salineira encerra o mês de dezembro celebrando uma conquista histórica: a recertificação da ISO 9001:2015, norma internacional de gestão da qualidade, e a obtenção de duas novas certificações de grande relevância — ISO 37001 (Sistema de Gestão Antissuborno) e ISO 37301 (Sistema de Gestão de Compliance).

Certificada na ISO 9001 desde 2001, a Salineira reafirma, mais uma vez, a maturidade e a evolução contínua de seus processos, agora fortalecidos por pilares fundamentais como ética, integridade, conformidade legal, governança corporativa e o compromisso com uma mobilidade urbana mais eficiente, segura e sustentável.

O que essas certificações representam:

Assegura que a empresa possui processos padronizados, monitorados e orientados à melhoria contínua, garantindo qualidade e eficiência na prestação do serviço de transporte público e contribuindo diretamente para o fortalecimento da mobilidade urbana na Região dos Lagos. ISO 37001 – Sistema de Gestão Antissuborno – Estabelece mecanismos rigorosos de prevenção, detecção e resposta a práticas de suborno, reforçando a atuação ética e responsável da organização.

Sistema de Gestão Antissuborno – Estabelece mecanismos rigorosos de prevenção, detecção e resposta a práticas de suborno, reforçando a atuação ética e responsável da organização. ISO 37301 – Sistema de Gestão de Compliance – Confirma que a empresa atua em conformidade com leis, regulamentos e normas internas, promovendo uma cultura sólida de integridade, responsabilidade e governança.

Para uma concessionária de transporte público, essas certificações representam mais do que reconhecimento técnico: são um atestado de seriedade, transparência e compromisso com o interesse público e com o desenvolvimento de uma mobilidade urbana moderna e alinhada às necessidades da população, fortalecendo a confiança da sociedade, dos clientes, do poder concedente e de todos os públicos de relacionamento.

Auditoria completa e avaliação positiva

Todos os processos do Grupo Salineira foram submetidos a auditorias, abrangendo áreas operacionais, administrativas, de manutenção, estratégicas e de gestão de pessoas, com o objetivo de verificar a conformidade integral com os requisitos das normas internacionais e assegurar a excelência na operação dos serviços de mobilidade urbana.

Segundo o auditor responsável pelo processo, Fernando Dantas, a avaliação foi extremamente positiva, destacando a evolução da empresa e a adoção consistente de uma abordagem de negócio baseada em ética, antissuborno e compliance. O auditor ressaltou ainda a transparência das equipes, o alinhamento com a alta direção e o compromisso do Grupo Salineira com pessoas, inclusão e desenvolvimento sustentável, evidenciado, entre outros pontos, pelo programa de jovens aprendizes.

Compromisso institucional

Para o Diretor Administrativo do Grupo Salineira, Gerson Geraldo, as certificações refletem uma decisão estratégica de longo prazo:

“Essas conquistas representam muito mais do que selos. Elas confirmam que estamos no caminho certo ao investir em governança, ética, compliance e qualidade, sempre com foco no serviço prestado à população da Região dos Lagos e no fortalecimento da mobilidade urbana. Submeter todos os nossos processos a auditorias rigorosas demonstra nossa transparência e o compromisso em evoluir continuamente, respeitando as pessoas, a legislação e o papel social que exercemos como concessionária de transporte público.”

Certificações no Brasil: um diferencial relevante

De acordo com dados de organismos certificadores e entidades técnicas nacionais, milhares de empresas brasileiras possuem a certificação ISO 9001. No entanto, o número de organizações certificadas nas normas ISO 37001 e ISO 37301 ainda é significativamente menor, especialmente no setor de transporte público e mobilidade urbana. Esse cenário torna a conquista do Grupo Salineira um importante diferencial competitivo e institucional, posicionando a empresa entre um grupo seleto de organizações comprometidas com os mais elevados padrões internacionais de governança e integridade.

Sobre o Grupo Salineira

Com mais de duas décadas de certificação em qualidade e atuação consolidada na Região dos Lagos, o Grupo Salineira segue investindo em inovação, pessoas, sustentabilidade e excelência operacional, com o propósito de oferecer soluções em transporte público e mobilidade urbana cada vez mais seguras, eficientes e alinhadas às expectativas da sociedade.