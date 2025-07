Grupo Salineira investe na modernização da frota com 28 novos ônibus Euro VI na Região dos Lagos

O Grupo Salineira, responsável pelo transporte coletivo urbano em oito municípios da Região dos Lagos, concluiu, ao longo do primeiro semestre de 2025, mais uma etapa importante em seu compromisso com a qualidade, sustentabilidade e modernização dos serviços prestados à população. As empresas Auto Viação Salineira e Viação Montes Brancos, que compõem o grupo, realizaram a aquisição de 28 novos ônibus zero quilômetro, com tecnologia Euro VI, o que representa um investimento de aproximadamente R$ 22,5 milhões.

A chegada dos novos veículos reforça o compromisso da empresa com a excelência no transporte público, priorizando o conforto, a segurança e o respeito ao meio ambiente. Os ônibus serão incorporados gradualmente às linhas operadas nos municípios de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Araruama, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Saquarema, Silva Jardim e Armação dos Búzios.

Sustentabilidade: tecnologia Euro VI em benefício do meio ambiente

Um dos principais diferenciais dos novos veículos está na adoção da tecnologia Euro VI, padrão mais moderno e rigoroso no controle de emissões veiculares. Essa nova motorização garante uma significativa redução na emissão de poluentes atmosféricos, como o material particulado (fumaça preta) e os óxidos de nitrogênio (NOx), gases que impactam diretamente a qualidade do ar e a saúde da população.

O motor Euro VI converte o dióxido de carbono em vapor d’água e nitrogênio — um elemento essencial para o crescimento das plantas e o processo de fotossíntese. Com o uso do Arla 32, um agente atóxico à base de ureia, a eficiência do sistema de controle de emissões é ainda mais otimizada.