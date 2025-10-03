Grupo Salineira promove novo ciclo de treinamentos de compliance e antissuborno

O Grupo Salineira, que há mais de 80 anos atua na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, reafirmou na última quarta-feira (01) o compromisso com a ética, a transparência e a responsabilidade socioambiental ao iniciar um novo ciclo de treinamentos de reciclagem do Programa de Compliance e Antissuborno

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a cultura organizacional ética e responsável, promovendo a conscientização e a capacitação contínua dos colaboradores. Durante os encontros — chamados internamente de “Bate-papos com Ética” — são abordados temas essenciais, como:

• Combate à corrupção e prevenção de fraudes;

• Diversidade, inclusão e direitos humanos;

• Compromissos socioambientais;

• Prevenção e enfrentamento do assédio moral e sexual;

• Cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

• Manutenção de controles internos eficazes de compliance e antissuborno.

Segundo a empresa, o programa visa educar, incentivar e prevenir, fortalecendo valores que garantem não apenas um ambiente de trabalho mais saudável, mas também maior confiança e segurança nas relações com clientes, fornecedores, parceiros e com a sociedade.

“Ao investir continuamente na formação dos nossos colaboradores, reforçamos nossa missão de atuar com integridade, respeito e responsabilidade em todas as nossas atividades, consolidando uma cultura organizacional sólida e transparente”, destacam Diego Reis e Marcos Valério, representantes do comitê de Compliance da empresa.

Com a ação, a Salineira reforça sua posição como referência em mobilidade urbana e compromisso com práticas que vão além do transporte, contribuindo para o desenvolvimento social e sustentável da Região dos Lagos.