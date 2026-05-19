Grupo suspeito de integrar Comando Vermelho e ameaçar moradores de Búzios é preso

facção criminosa Comando Vermelho durante a operação “Fruto Podre”, realizada pela 127ª DP (Armação dos Búzios),, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Segundo as investigações, os alvos são suspeitos de envolvimento em crimes violentos praticados no bairro José Gonçalves, entre eles tentativa de homicídio qualificado, associação para o tráfico de drogas e ameaças contra moradores da região.

De acordo com a Polícia Civil, os presos fazem parte de um grupo criminoso ligado a um homem apontado como líder da facção e atualmente foragido da Justiça. Ele também é investigado por participação no homicídio do pai de uma policial civil.

Ainda segundo os investigadores, os suspeitos possuem histórico de envolvimento em episódios de extrema violência no bairro José Gonçalves, incluindo espancamentos, intimidações e ameaças que vinham causando sensação de insegurança entre os moradores.

Os mandados de prisão cumpridos na operação são resultado de uma investigação sobre uma tentativa de homicídio qualificado. Conforme a polícia, a vítima teria sido submetida a um violento espancamento. O inquérito também apura crimes relacionados ao tráfico de drogas e outros delitos.

Durante a ação, os agentes cumpriram mandados judiciais, realizaram prisões em flagrante e apreenderam entorpecentes.

Segundo a corporação, o objetivo da operação foi desarticular a atuação do grupo criminoso e interromper a sequência de crimes violentos registrados no bairro.