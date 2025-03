Guarda Ambiental de Iguaba Grande alerta aumento de resgate de cobras na área urbana

Devido a grande quantidade de áreas secas e queimadas, Iguaba Grande tem apresentado altos índices de aparecimento de animais peçonhentos, como as serpentes nas áreas urbanas.

De acordo com a Guarda Ambiental, os resgates de cobras acontecem com maior frequência em casas que acumulam entulhos e que têm vegetação no seu entorno. Os restos de materiais como madeiras, telhas e tijolos favorecem a proliferação de animais como os ratos e baratas, que são alguns dos alimentos das cobras.

O que devo fazer se encontrar algum animal peçonhento?

Tendo em vista esse aumento de casos, é importante enfatizar que se alguma pessoa encontrar um animal peçonhento em sua residência, essa deve se afastar lentamente para não o assustar, mas manter atenção onde ele está e entrar em contato com a Guarda Ambiental, através do número 153, ou com a ouvidoria da prefeitura pelo número 22 99282-5930.