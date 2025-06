Guarda Civil de Arraial do Cabo está levando projeto para escolas que ensinam sobre trânsito e se protejer sobre toques impróprios

A Guarda Civil Municipal de Arraial do Cabo está levando às escolas um projeto muito importante: o “Semáforo do Toque”. De forma leve, as crianças aprendem sobre educação no trânsito e também sobre como se proteger de toques impróprios.

O projeto usa as cores do semáforo para ensinar:

Toques que fazem bem, como abraços da família.

Toques que merecem atenção.

Toques que não podem acontecer.

Nesta quarta-feira (11), a equipe visitou a Escola Sotero Teixeira de Souza, no bairro Pernambuca. Com a ajuda dos bonecos Lilica e Pipoca, os agentes conversaram com os alunos de um jeito que eles entendem, ensinando que ninguém pode tocar no nosso corpo sem permissão e que carinho nunca deve ser segredo.

O projeto é realizado há três anos pelas equipes da Ronda Escolar e ajuda a proteger nossas crianças, ensinando seus direitos desde cedo.