Guarda Civil de Cabo Frio realiza novos resgates de animais silvestres

A Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, por meio da Guarda Marítima e Ambiental, atendeu, nessa quarta-feira (10), a três ocorrências envolvendo animais silvestres em diferentes pontos da cidade.

Na Praia das Conchas, foi resgatado um pinguim debilitado, recolhido pelo Instituto Albatroz para receber cuidados veterinários. Já na Ilha do Japonês, uma gaivota em situação semelhante foi encaminhada à base da GMA, de onde seguiu para a instituição parceira para atendimento especializado.

No bairro Braga, a equipe ambiental atuou no resgate de um saruê que havia sido capturado por moradores. O animal apresentava boas condições, sendo devolvido ao seu habitat natural.

A população deve acionar a Guarda Marítima e Ambiental pelo telefone 153 ao encontrar animais silvestres em situação de risco, evitando tentar tocá-los ou manuseá-los.